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Spor

ÖZET | Beşiktaş- Strasbourg: 2-1

Beşiktaş son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10. ve 21. dakikalarda Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Beşiktaş- Strasbourg maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:58 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş-Strasbourg

Beşiktaş-Strasbourg

Beşiktaş son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10. ve 21. dakikalarda Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.


Strasbourg'un tek golünü 25. dakikada Sahi kaydetti.


İlk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, ikinci maçında ise Mezokovesd'i 4-0 yenmişti.


Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.



#Beşiktaş
#Strasbourg
#Hazırlık maçı
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