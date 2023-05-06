Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dalya dedi

Ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe giden Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Salih Uçan'ın yerine Welinton Souza ile Alexandru Maxim'i görevlendirdi.





Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında ilk 11'de Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'a forma verdi.





Güneş, yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka'yı oturttu.





Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadı.





Şahin, Beşiktaş maçına Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright ilk 11'iyle başladı.





Antalyaspor yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Özgür Yıldırım, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo yer aldı.





Öte yandan, siyah-beyazlı takım seremoniye Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle hazırlanan ve üzerinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz. Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli" yazılı pankartla çıktı.

Tarihe geçti

Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de 600. lig maçına çıktı. Güneş'ten daha fazla lig maçına çıkan 2 çalıştırıcı bulunuyor. İlk sırada 628 maç ile Rıza Çalımbay, ikinic sırada ise 621 maç ile birlikte Samet Aybaba bulunuyor.











