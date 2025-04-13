Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber

Beşiktaş JK, dün oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir"