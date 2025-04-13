Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber

Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber

16:2613/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ernest Muçi
Ernest Muçi

Beşiktaş JK, dün oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir"





#Beşiktaş
#Ernest Muçi
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tablo değişti: 13 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...