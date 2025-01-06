Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: 3 eksik

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasın ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu da açıklandı. Tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, kamp kadrosuna alınmadı.