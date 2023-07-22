Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda yer aldı.