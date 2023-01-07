Beşiktaşlı taraftarlardan Ozan Tufan'a protesto

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın taraftarları, milli oyuncu Ozan Tufan aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Hull City forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun adının, Beşiktaş ile anılmasına tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" tezahüratlarında bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar Ozan Tufan'ı neden istemiyor?
- Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın daha önce siyah-beyazlı takım aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı iddia edilmişti.