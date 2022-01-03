Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."

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