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Spor Beşiktaşta 6 eksik
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Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Can Bozdoğan, Josef, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Vida kafilede yer almadı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta 6 eksik
Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

  • Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Alex Teixeira.

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