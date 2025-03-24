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Beşiktaş'ta Elif Bayram şoku

Beşiktaş'ta Elif Bayram şoku

16:1924/03/2025, Pazartesi
AA
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Elif Bayram maçı tamamlayamamıştı.
Elif Bayram maçı tamamlayamamıştı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren milli oyuncu Elif Bayram'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Beşiktaş'a Elif Bayram'dan kötü haber geldi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Edirne'de oynanan ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalindeki Emlak Konut maçında sakatlanan milli oyuncuda çoklu bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.


Tedavi planlamasına başlanan Elif Bayram'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.










#Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
#Elif Bayram
#Emlak Konut

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