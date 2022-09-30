Spor Ersin 5 sene daha Kartal
FUTBOL FUTBOL

Ersin 5 sene daha Kartal

Beşiktaş, bir süredir sözleşme yenilemek için görüştüğü kaleci Ersin Destanoğlu ile 5 yıllığına anlaştı. Genç file bekçisinin maaşı yaklaşık 13 milyon TL olacak. Sözleşmenin açıklanması ve Fenerbahçe derbisinde kalede Ersin’in yer alması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun sözleşmesi uzatıldı mı?
Ersin Destanoğlu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş’ta adeta çıkmaza dönen kaleci Ersin Destanoğlu’nun sözleşme sorunu karşılıklı anlaşma ile aşıldı.

21 yaşındaki kaleci ile uzun süredir sözleşme yenilemek isteyen, siyah-beyazlı yönetim, ortak noktayı bulamıyordu. Bu süreçte kulübeye çekilen ve 2 maç yedek kalan genç kaleci, mental olarak da zor günler yaşıyordu. Ersin ile Beşiktaş yönetimi yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Genç kaleci kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Anlaşmaya göre Ersin, 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mevcut sözleşmesine çok düşük bir ücret kazanan 21 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı ekipten yıllık yaklaşık 13 milyon TL kazanacak.

12 yaşında Beşiktaş kapısından içeriye adım atan Ersin, 2018/19 sezonunda profesyonel oldu. Beşiktaş formasını 91 kez terleten Ersin, 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Diğer gençler gitmişti

Beşiktaş yönetimi; Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi konusunda yaşadığı sıkıntıları Ersin Destanoğlu’nda yaşamamak için elini çabuk tuttu.

Bilindiği gibi siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen genç futbolcular, kolay bir şekilde elden çıkartılmış, bu da Beşiktaş taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Yönetimin, yeni sözleşmesinin ardından Ersin için yaklaşık 10 milyon euroya serbest kalma bedeli de koyması bekleniyor.

Sözleşme sorunun giderildiğinin resmen açıklanması beklenen Ersin’in, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!
SPOR
Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!

İstanbul Valiliği'nden derbi kararı
SPOR
İstanbul Valiliği'nden derbi kararı

Kartlar havada uçuştu

Kartlar
havada uçuştu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri 'hırçın' geçiyor.
Yoğun trafik başlıyor

Yoğun trafik başlıyor

​Trabzonspor, Dünya Kupası'na kadar 41 günde 10 maça çıkacak.
Liderlik maçı

Liderlik maçı

​Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Milli ara bitti<br>Süper Lig döndü

Milli ara bitti
Süper Lig döndü

​İşte 8. haftanın karşılaşmaları ve hakemler.
64'ün <br>sırrını açıkladı

64'ün
sırrını açıkladı

​Juan Mata forma tercihiyle ilgili soruya cevap verdi.
Şampiyonluğunu <br>ilan edebilir

Şampiyonluğunu
ilan edebilir

​Formula 1'de haftanın yarışı Singapur GP'de gözler Verstappen'de.
Antrenman 4 saat sürdü

Antrenman 4 saat sürdü

​Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor
'Trabzonspor beni <br>çok değiştirdi'

'Trabzonspor beni
çok değiştirdi'

Anastasios Bakasetas Yunan basınına konuştu.
Arda Turan'a<br>jübile sürprizi

Arda Turan'a
jübile sürprizi

Erden Timur, Arda Turan'a özel jübile maçı düzenleneceğini açıkladı.
Amedspor'un<br>cezası belli oldu

Amedspor'un
cezası belli oldu

​TFF, Amedspor'a verdiği cezayı açıkladı.
Filenin Sultanları<br>son 16 turunda

Filenin Sultanları
son 16 turunda

​A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı

​Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.
'Bu adam <br>nasıl futbol oynuyor!'

'Bu adam
nasıl futbol oynuyor!'

​Amedsporlu futbolcunun vukuatları sosyal medyada sorgulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.