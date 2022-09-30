Ersin 5 sene daha Kartal

Beşiktaş’ta adeta çıkmaza dönen kaleci Ersin Destanoğlu’nun sözleşme sorunu karşılıklı anlaşma ile aşıldı.

21 yaşındaki kaleci ile uzun süredir sözleşme yenilemek isteyen, siyah-beyazlı yönetim, ortak noktayı bulamıyordu. Bu süreçte kulübeye çekilen ve 2 maç yedek kalan genç kaleci, mental olarak da zor günler yaşıyordu. Ersin ile Beşiktaş yönetimi yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Genç kaleci kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Anlaşmaya göre Ersin, 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mevcut sözleşmesine çok düşük bir ücret kazanan 21 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı ekipten yıllık yaklaşık 13 milyon TL kazanacak.

12 yaşında Beşiktaş kapısından içeriye adım atan Ersin, 2018/19 sezonunda profesyonel oldu. Beşiktaş formasını 91 kez terleten Ersin, 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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Diğer gençler gitmişti

Beşiktaş yönetimi; Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi konusunda yaşadığı sıkıntıları Ersin Destanoğlu’nda yaşamamak için elini çabuk tuttu.

Bilindiği gibi siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen genç futbolcular, kolay bir şekilde elden çıkartılmış, bu da Beşiktaş taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Yönetimin, yeni sözleşmesinin ardından Ersin için yaklaşık 10 milyon euroya serbest kalma bedeli de koyması bekleniyor.

Sözleşme sorunun giderildiğinin resmen açıklanması beklenen Ersin’in, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

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