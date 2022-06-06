Beşiktaş'ta Wout Weghorst imzaya kaldı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu konuda son aşamaya geldi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig’de küme düşen Burnley’in golcüsü Wout Weghorst ile imza aşamasına geldi. Kartal, uzun süredir peşinde olduğu oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken, İngiliz kulübüne de kiralama teklifinde bulundu ve anlaşma ortamını oluşturdu.

"Türkiye'den teklif var"

Siyah-beyazlılar, Ada temsilcisi ile el sıkıştıktan sonra Weghorst ile görüşmelere başlayacak. 1 metre 97 santim boyundaki forvetin İngiltere’den de talipleri bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin, bu transfere öncelik verdiği biliniyor. Hollandalı golcü ise yaptığı açıklamada, “Burnley ile Championship’te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye’den ilgi olduğunu aktarabilirim” ifadelerini kullandı.

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Küme düşünce işler değişti

Beşiktaş’ta Weghorst transferinin, kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Wolfsburg’dan Burnley’e transfer olan Hollandalı santrfor, Premier Lig’de 20 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Weghorst geride kalan sezonda Almanya ve İngiltere’de çıktığı toplam 44 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu, kulübüyle yaptığı anlaşma gereği küme düşülmesi halinde takımda kalmayacağını söylemişti.