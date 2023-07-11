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Spor

Beşiktaş'tan Sabitzer yoklaması

Alman basını, siyah-beyazlıların Bayern Münih'in gözden çıkardığı Marcel Sabitzer için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

09:25 . 11/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Sabitzer, Bayern Münih formasıyla çıktığı 54 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Sabitzer, Bayern Münih formasıyla çıktığı 54 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Orta saha oyuncusu arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi.


Alman basınından Sport24, siyah-beyazlıların Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer için temas kurduğunu yazdı. Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da Sabitzer ile ilgilendiği belirtilirken, Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.


Onana için yeni teklif

Beşiktaş ön libero arayışlarında ise Lens forması giyen Jean Onana ile temaslarını sürdürüyor. 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili ilk kiralama teklifi geri çevrilen siyah-beyazlılar, Fransız kulübüne bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerecek.


Jean Onana'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro


#Beşiktaş
#Marcel Sabitzer
#Bayern Münih
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