Beşiktaş'tan Sabitzer yoklaması

Alman basınından Sport24, siyah-beyazlıların Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer için temas kurduğunu yazdı. Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da Sabitzer ile ilgilendiği belirtilirken, Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.