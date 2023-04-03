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Spor

Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması: Ön çapraz bağ yaralanması

Beşiktaş, derbide sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un sağ dizinde ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
16:54 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edememiş ve 10. dakikada yerini Welinton’a bırakmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.


Tayyip Talha Sanuç'un sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması olduğu ifade edilirken, tam açıklamada şunlara yer verildi:


"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


Nasıl sakatlanmıştı?

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.





#Beşiktaş
#Tayyip Talha Sanuç
#Fenerbahçe
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