Spor Bilal Bayazit kendisini en çok zorlayan golcüyü açıkladı
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Bilal Bayazit kendisini en çok zorlayan golcüyü açıkladı

Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit şu ana kadar en zorlandığı forvetin Galatasaraylı Icardi olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
​Bilal Bayazit karşısında en çok zorlandığı futbolcuyu açıkladı
Bilal Bayazit, bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 13 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kayserispor, öğrenciler ile buluşuyor’ projesi çerçevesinde Tomarza Gençlik merkezinde düzenlenen ve 5 farklı okuldan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen söyleşiye Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit ve futbolculardan Attamah katıldı.

"En beğendiğim kaleci Muslera"

600 öğrencinin katılımı ile yapılan söyleşide konuşan Bilal Bayazit, Kayserispor’da forma giymekten mutluluk duyduğunu söylerken, Türkiye’de en çok beğendiği kalecinin Fernando Muslera olduğunu belirtti.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bilal; “Eskiden koşmayı sevmezdim. O yüzden kaleci olmayı tercih ettim. Bu yönde çalıştım” dedi.

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"En çok Icardi karşısında zorlandım"

Türkiye’de şu ana kadar kendisini en zorlayan forvetin Galatasaraylı Icardi olduğunu da dile getiren Bilal Bayazit, kendisine yöneltilen ’yediğin en güzel gol hangisi’ sorusuna, “Geçen sezon Emre Mor’un Karagümrük formasıyla attığı gol” yanıtı verdi.

Kayserisporlu futbolculardan Joseph Attamah da, Kayserispor’un geldiği noktanın başarı olduğunu ve bu başarı çıtasının yükseleceğine inandığını ifade etti.

Attamah, en sevdiği yemeğin Adana Kebabı olduğunu söyledi.

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