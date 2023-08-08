Bjelica yol gözlüyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da çalışmalar hız kazandı. Sakatlıklar ve alternatifsiz mevkiler için verdiği listede yer alan oyuncuların gelmesini dört gözle bekleyen Teknik Direktör Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Zaman vermek istemiyorum ama gereken transferleri yapacağız. Trabzonspor olarak lige hazır şekilde gireceğimize inanıyorum. Hocamızın bizden istediği transferler olduğu doğrudur. En yakın zamanda bunları gerçekleştireceğiz" açıklaması Hırvat teknik adamı rahatlattı.





Petkovic bekleniyor

Yeni transferlerden Orsic, Benkovic ve Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen ile Denswil'in sakatlanmasıyla sıkıntılı bir süreç yaşayan Hırvat teknik adam, Başkan Doğan'ın açıklamalarıyla yol gözlemeye başladı.





Sezona Cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı ile başlayacak olan bordo-mavili ekipte yeni transferler bekleniyor. Haziran ayından beri Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Trabzonspor, Dinamo Zagreb'in yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Hırvat yıldız için yeni bir teklif sunduğu ve yarına kadar süre verdiği öğrenildi.





Makouta girişimi

Boavista forması giyen Gaius Makouta ile Trabzonspor ciddi şekilde temasta. 26 yaşındaki ön libero için bordo-mavililerin 1.5 milyon Euroluk teklif yaptığı kaydedildi. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Kongo asıllı oyuncuyla temasını sürdüren Trabzonspor'un, bu isimler dışında bir orta saha, bir de hücumun soluna oyuncu transferi içinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.







