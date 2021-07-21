Spor Boca Juniorslı oyuncular polisle kavga edip, hakem odasını bastılar
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Boca Juniorslı oyuncular polisle kavga edip, hakem odasını bastılar

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası son 16 turu rövanşında Atletico Mineiro ile Boca Juniors arasındaki karşılaşmaya, yaşanan olaylar damga vurdu.

Haber Merkezi AA
Boca Juniorslı oyuncular polisle kavga edip, hakem odasını bastılar
Atletico Mineiro - Boca Juniors maçında olay çıktı

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen turnuvanın son 16 turunun ikinci maçında, Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro ile Arjantin'in Boca Juniors takımları karşılaştı. Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Atletico Mineiro, penaltılarda rakibini 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Hakem odasını basmak istediler

Maç sırasında attıkları gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle yapılan incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Boca Juniorslı futbolcular ise maçın ardından öfkelerine hakim olamadı. Hakem odasına girmek isteyen oyuncular, kapıyı kırmak için çabaladıkları sırada güvenlik görevlileriyle çatıştı.

Polis, futbolculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı

Atletico Mineirolu oyuncuların soyunma odasına da girmeye çalışan Boca Juniorslı oyuncuları polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak durdurabildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Atletico Mineiro Kulübü, statta yaşanan maddi zararın emniyet yetkililerine bildirildiğini duyurdu.

  • Futbolcular gözaltına alınacaktı
  • Ülke basınında yer alan haberlerde, Brezilya polisinin iki Boca Juniorslı oyuncuyu darp iddiasıyla gözaltına almak istediği, Arjantin Konsolosluğu yetkililerin devreye girmesiyle Boca Juniorslı futbolcuların emniyete götürülmeden stadı terk edebildiği belirtildi.

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