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Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı

Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı

11:4918/03/2025, Salı
DHA
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Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı
Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek milli maç arasına 3 puan farkla düşme potasının üzerinde giren Bodrum Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular takıma adeta ayağa kaldırdı.

Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle son 6 Süper Lig maçında gol yemeden 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan yeşil-beyazlılarda Puşçaş, Fredy, Bardhi ve Brazao çok kritik gollere imza attı.


Morais dönemindeki ilk maçında evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, ardından Başakşehir FK (D) ve Hatayspor'u üst üste 1-0 yendi. Rumen golcü George Puşçaş, bu iki maçta da ağları sarsıp takıma galibiyetleri getirdi.


Türkiye Kupası D Grubu son maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ege ekibi, Portekizli orta saha Pedro Brazao'nun golüyle maçı 1-0 kazanarak çeyrek final vizesi almayı başardı. Kupa sınavının ardından ligde deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında sahadan beraberlikle ayrılan Bodrum FK, diğer hafta Kasımpaşa'yı Fredy'nin golüyle 1-0 yenmeyi bildi. Geçen hafta ise Çaykur Rizespor'a konuk olan Bodrum FK'da Fredy ilk golü atarken, devre arasında Trabzonspor'dan gelen Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi ikinci kez ağları sarsıp galibiyeti perçinledi. Bodrum FK, yabancı oyuncularının attığı gollerle hem küme düşme potasından çıktı hem de kupada yoluna devam etti.



#Süper Lig
#Bodrum
#Jose Morais

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