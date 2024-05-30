Trendyol 1. Lig finalinde Bodrum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmada uzatmalara sonucu Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Bodrum FK'ya şampiyonluğu getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 95. dakikada Ondrej Celustka ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü 72. dakikada Dimitrov attı.
Maçın 45. dakikasında Sakaryaspor forması giyen Rotman direkt, Bodrumsporlu Tunahan Akpınar, 110. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Yeşil-beyazlılar, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Ege ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.