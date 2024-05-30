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Spor

Bodrumspor finalde Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi!

Trendyol 1. Lig finalinde Bodrum FK uzatmalar sonucunda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Şampiyonluğu getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 95. dakikada Ondrej Celustka ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü 72. dakikada Dimitrov attı. Ege ekibi Bodrumspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sakaryaspor - Bodrumspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:47 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:11 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig finalinde Bodrum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.


Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmada uzatmalara sonucu Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.


Bodrum FK'ya şampiyonluğu getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 95. dakikada Ondrej Celustka ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü 72. dakikada Dimitrov attı.


Maçın 45. dakikasında Sakaryaspor forması giyen Rotman direkt, Bodrumsporlu Tunahan Akpınar, 110. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Yeşil-beyazlılar, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.


Ege ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.


SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇ SONUCU


SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Bodrumspor maçının özetini izlemek için


#Trendyol 1. LİG
#Bodrumspor
#Sakaryaspor
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