Spor Bolognanın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Attila Szalai'ye Wolfsburg'dan sonra Bologna da talip oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolognanın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Attila Szalai'ye Wolfsburg'dan sonra Bologna da talip oldu.

Bologna'nın teklifi ortaya çıktı

Oyuncusu Arthur Theate’yi 19 milyon euroya Rennes’e satan Bologna, Fenerbahçe’den Attila Szalai’yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki stoper için sarı-lacivertli kulübe 9 milyon Euro teklif ederken, Fenerbahçe’nin en az 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.

Görüşmeler devam ediyor

Szalai’ye İngiltere Premier Lig kulüplerinin de ilgisi var. Başarılı stoperin menajeri de kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giymek isteyen Szalai de gelen teklifleri değerlendiriyor.

  • Szalai’nin satılması durumunda Fenerbahçe stopere bir takviye daha yapacak. Bundesliga ekibi Wolfsburg’un da Szalai’ye ilgisi devam ediyor. Alman ekibi, Macar stoperin bonservisi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi
SPOR
Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi


Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

​Sıfır noktasında bulundu: Kat kat inşa edilmiş.
Kazananı olmaz

Kazananı olmaz

Rus lider Putin'den nükleer savaş uyarısı.
MSB duyurdu: Araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

​Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Siirt Pervari'de Eren Abluka 27 operasyonu.
30 dönümlük<br>araziyi kül ettiler

30 dönümlük
araziyi kül ettiler

​Çaldıkları kabloları yakmaya çalışıyorlardı.

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.

​ABD'nin Kentucky eyaletini sel felaketi vurdu.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.

​Filmler seyirciyle buluşsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.