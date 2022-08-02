Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı

Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Attila Szalai'ye Wolfsburg'dan sonra Bologna da talip oldu.

Bologna'nın teklifi ortaya çıktı

Oyuncusu Arthur Theate’yi 19 milyon euroya Rennes’e satan Bologna, Fenerbahçe’den Attila Szalai’yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki stoper için sarı-lacivertli kulübe 9 milyon Euro teklif ederken, Fenerbahçe’nin en az 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.

Görüşmeler devam ediyor

Szalai’ye İngiltere Premier Lig kulüplerinin de ilgisi var. Başarılı stoperin menajeri de kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma giymek isteyen Szalai de gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Szalai’nin satılması durumunda Fenerbahçe stopere bir takviye daha yapacak. Bundesliga ekibi Wolfsburg’un da Szalai’ye ilgisi devam ediyor. Alman ekibi, Macar stoperin bonservisi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya çalışıyor.