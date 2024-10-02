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Nuri Şahin’li Dortmund gol oldu yağdı: Adeyemi’den 30 dakikada 3 gol!

Nuri Şahin’li Dortmund gol oldu yağdı: Adeyemi’den 30 dakikada 3 gol!

09:532/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund evinde Celtic’i 7-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund evinde Celtic’i 7-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund evinde Celtic’i konuk etti. Nuri Şahin’in öğrencileri maçta gol oldu yağdı ve 7-1’lik skorla galip geldi. Karim Adeyemi 30 dakika içinde 3 gol atarak maça damga vurdu. Borussia Dortmund bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puanla 1. sırada yer aldı. Borussia Dortmund - Celtic maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Celtic ile karşılaştı. Maç ev sahibi Dortmund’un 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Karim Adeyemi’nin performansı damga vurdu. Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi’nde 2. galibiyetini elde etti. Borussia Dortmund 7-1 Celtic maç özeti haberimizde.

BORUSSİA DORTMUND - CELTİC MAÇ ÖZETİ

Borussia Dortmund - Celtic maç özetini izlemek için

BORUSSİA DORTMUND - CELTİC MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI







#Borussia Dortmund
#Celtic
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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