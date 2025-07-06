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Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye anlamlı veda mesajı

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye anlamlı veda mesajı

22:356/07/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüp için veda mesajı yayımladı.

Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte geçirdiği yılların unutulmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sarı-lacivertli formayı giydiğim ilk günden beri sizin tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Beraber galibiyetler, mücadeleler ve sonsuza kadar benimle kalacak anılar yaşadık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, teknik ekibe ve sağlık ekibine bana güvendiği, yol gösterdiği ve desteklediği için teşekkür ederim.


Arka planda kalan herkese de bu eğlenceli yolculuk için teşekkür ederim. Sanki sizden biriymişim gibi beni kucakladığınız için teşekkür ederim. Tüm kalbimle minnettar olarak ve derin bir sevgiyle buradan ayrılıyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve bu sezon şampiyon olacaklarını biliyorum. Bu bir veda değil. Sonra görüşürüz."

#Birmingham City
#Bright Osayi-Samuel
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