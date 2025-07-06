Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye anlamlı veda mesajı

Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte geçirdiği yılların unutulmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sarı-lacivertli formayı giydiğim ilk günden beri sizin tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Beraber galibiyetler, mücadeleler ve sonsuza kadar benimle kalacak anılar yaşadık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, teknik ekibe ve sağlık ekibine bana güvendiği, yol gösterdiği ve desteklediği için teşekkür ederim.

Arka planda kalan herkese de bu eğlenceli yolculuk için teşekkür ederim. Sanki sizden biriymişim gibi beni kucakladığınız için teşekkür ederim. Tüm kalbimle minnettar olarak ve derin bir sevgiyle buradan ayrılıyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve bu sezon şampiyon olacaklarını biliyorum. Bu bir veda değil. Sonra görüşürüz."