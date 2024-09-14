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Spor

Ferdi Kadıoğlu süre aldı: Brighton sahasında Ipswich Town ile berabere kaldı |ÖZET

İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılamasında Brighton konuk ettiği Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, maçın 68. dakikasında sonradan oyuna dahil oldu. Brighton-Ipswich Town maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:54 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:02 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk maçına çıktı.
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk maçına çıktı.

Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı.


İngiliz ekibinin yeni transferi milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu oyuna sonradan dahil oldu.


Kadıoğlu, maçın 68. dakikasında Brighton formasıyla ilk maçına çıktı.


Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girdiği an;


Bu sonucun ardından Brighton puanını 8'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.


Ipswich Town ise 2 puanla 16. sıraya yükseldi.


BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ ÖZETİ

Brighton - Ipswich Town maçının özetini izlemek için

BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ SONUCU


PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Brighton
#Ferdi Kadıoğlu
#Ipswich Town
#Premier Lig
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