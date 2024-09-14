Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk maçına çıktı.
Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı.
İngiliz ekibinin yeni transferi milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu oyuna sonradan dahil oldu.
Kadıoğlu, maçın 68. dakikasında Brighton formasıyla ilk maçına çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girdiği an;
Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girdiği an;
Bu sonucun ardından Brighton puanını 8'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.
Ipswich Town ise 2 puanla 16. sıraya yükseldi.
BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ ÖZETİ
BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ ÖZETİ
BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ SONUCU
BRIGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇ SONUCU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Brighton
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#Premier Lig
2 saat önce