Bugün hangi maçlar var? || 19 Aralık Perşembe UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda kimin maçı var?

UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 Aralık Perşembe günün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Konferans Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak. Konferans Ligi’nde aynı zamanda bugün toplamda 18 maç oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5. tur heyecanı bugün oynanacak 5 maçın ardından sona erecek. Süper Lig’den Adana Demirspor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Göztepe bugün gruplara kalmak için mücadele edecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Aralık Perşembe günün maçları…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
19 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
UEFA KONFERANS LİGİ
Chelsea - Shamrock Rovers
LASK - Vikingur
Real Betis - HJK
Molde - Mlada Boleslav
Heidenheim - St. Gallen
Djurgarden - Legia Varşova
APOEL - Astana
Rapid Wien - Kopenhag
Vitoria - Fiorentina
Cercle Brugge - Başakşehir
Lugano - Pafos
Hearts - Petrocub
Panathinaikos - Dinamo Minsk
TSC - Noah
Borac - Omonoia
Jagiellonia - Olimpija Ljubljana
Celje - The New Saints
Larne - Gent
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçları bugün tamamlanacak. Günün maçları şu şekilde;
13.00 İskenderunspor - Hatayspor
14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor
17.00 24Erzincanspor - Çorum FK
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe