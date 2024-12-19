Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bugün hangi maçlar var? || 19 Aralık Perşembe UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? || 19 Aralık Perşembe UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda kimin maçı var?

11:4819/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
19 Aralık Perşembe günün maç programı
19 Aralık Perşembe günün maç programı

UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 Aralık Perşembe günün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Konferans Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak. Konferans Ligi’nde aynı zamanda bugün toplamda 18 maç oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5. tur heyecanı bugün oynanacak 5 maçın ardından sona erecek. Süper Lig’den Adana Demirspor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Göztepe bugün gruplara kalmak için mücadele edecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Aralık Perşembe günün maçları…

’nde 6. hafta maçları bugün tamamlanacak. Maçların ardından play-off oynayacak ve son 16 turu oynayacak takımlar belli olacak. Temsilcimiz
ise deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak.
’nda bugün toplam 5 maç oynanacak ve gruplara kalan takımlar bu maçların ardından belli olacak. Peki, bugün Konferans Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda kimin maçı var? İşte 19 Aralık Perşembe maç programı…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

UEFA KONFERANS LİGİ

UEFA Konferans Ligi'nde TSİ
23.00
'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Chelsea - Shamrock Rovers

LASK - Vikingur

Real Betis - HJK

Molde - Mlada Boleslav

Heidenheim - St. Gallen

Djurgarden - Legia Varşova

APOEL - Astana

Rapid Wien - Kopenhag

Vitoria - Fiorentina

Cercle Brugge - Başakşehir

Lugano - Pafos

Hearts - Petrocub

Panathinaikos - Dinamo Minsk

TSC - Noah

Borac - Omonoia

Jagiellonia - Olimpija Ljubljana

Celje - The New Saints

Larne - Gent

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçları bugün tamamlanacak. Günün maçları şu şekilde;

13.00 İskenderunspor - Hatayspor

14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor

17.00 24Erzincanspor - Çorum FK

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe

İNGİLTERE LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL

23.00 Tottenham - Manchester United (
EXXEN, TV 8,5
)

İTALYA KUPASI SON 16 TURU

23.00 Inter - Udinese (
TRT SPOR
)


#Ziraat Türkiye Kupası
#UEFA Konferans Ligi
#İtalya Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM Kamu Personel Alımları KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu Aranan Nitelikler Taban Puanlarına İlişkin Detaylar