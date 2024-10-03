BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam Avrupa Ligi’nde 2. maçlarına çıkıyor. İlk maçında PAOK’u 3-1 yenen Galatasaray bu maçıda yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. İlk maçını US Gilloise’a karşı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Avrupa Ligi’ne kayıpla başlayan Beşiktaş, Frankfurt karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 3 Eylül Perşembe günün maç programı…