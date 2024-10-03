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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe

10:063/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Koferans Ligi’nde dün temsilcimiz Başakşehir evinde Rapid Wien’e 1-0 mağlup oldu. Bugün Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ikinci maçına çıkacak. Galatasaray deplasmanda RFS ile karşılaşacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente’ye konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3 Eylül Perşembe günün maç programı…

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam Avrupa Ligi’nde 2. maçlarına çıkıyor. İlk maçında PAOK’u 3-1 yenen Galatasaray bu maçıda yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. İlk maçını US Gilloise’a karşı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Avrupa Ligi’ne kayıpla başlayan Beşiktaş, Frankfurt karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 3 Eylül Perşembe günün maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

3 EYLÜL PERŞEMBE

UEFA KONFERANS LİGİ

19:45 Cercle Brugge v St. Gallen

19:45 Omonia Nicosia v Vikingur R.

19:45 Heidenheim v Olimpija Ljubljana

19:45 FC Astana v Backa Topola

19:45 Molde v Larne FC

19:45 Legia Varşova v Real Betis

19:45 Noah v Mlada Boleslav

19:45 Dinamo Minsk v Hearts

22:00 Borac Banja Luka v Panathinaikos

22:00 Fiorentina v The New Saints

22:00 Petrocub v Pafos FC

22:00 Kopenhag v Jagiellonia Bialystok

22:00 Lugano v HJK Helsinki

22:00 Shamrock Rovers v APOEL Nicosia

22:00 Chelsea v Gent

22:00 LASK Linz v Djurgarden

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI

UEFA AVRUPA LİGİ

19:45 Hoffenheim v Dynamo Kiev

19:45 Olympiakos v Sporting Braga

19:45 Maccabi Tel Aviv v Midtjylland

19:45 Real Sociedad v Anderlecht

19:45 Karabağ v Malmö FF

19:45 Rigas Skola v Galatasaray

19:45 Slavia Prag v Ajax

19:45 Ferencvaros v Tottenham

19:45 Lazio v Nice

22:00 Rangers v Lyon

22:00 Viktoria Plzen v Ludogorets Razgrad

22:00 Elfsborg v Roma

22:00 Porto v Manchester United

22:00 Athletic Bilbao v AZ Alkmaar

22:00 PAOK v FCSB

22:00 Beşiktaş v Eintracht Frankfurt

22:00 Union Saint-Gilloise v Bodo/Glimt

22:00 Twente v Fenerbahçe

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI




#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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