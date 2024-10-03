UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Koferans Ligi’nde dün temsilcimiz Başakşehir evinde Rapid Wien’e 1-0 mağlup oldu. Bugün Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ikinci maçına çıkacak. Galatasaray deplasmanda RFS ile karşılaşacak. Fenerbahçe deplasmanda Twente’ye konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3 Eylül Perşembe günün maç programı…
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam Avrupa Ligi’nde 2. maçlarına çıkıyor. İlk maçında PAOK’u 3-1 yenen Galatasaray bu maçıda yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. İlk maçını US Gilloise’a karşı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Avrupa Ligi’ne kayıpla başlayan Beşiktaş, Frankfurt karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 3 Eylül Perşembe günün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
3 EYLÜL PERŞEMBE
UEFA KONFERANS LİGİ
19:45 Cercle Brugge v St. Gallen
19:45 Omonia Nicosia v Vikingur R.
19:45 Heidenheim v Olimpija Ljubljana
19:45 FC Astana v Backa Topola
19:45 Molde v Larne FC
19:45 Legia Varşova v Real Betis
19:45 Noah v Mlada Boleslav
19:45 Dinamo Minsk v Hearts
22:00 Borac Banja Luka v Panathinaikos
22:00 Fiorentina v The New Saints
22:00 Petrocub v Pafos FC
22:00 Kopenhag v Jagiellonia Bialystok
22:00 Lugano v HJK Helsinki
22:00 Shamrock Rovers v APOEL Nicosia
22:00 Chelsea v Gent
22:00 LASK Linz v Djurgarden
UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA AVRUPA LİGİ
19:45 Hoffenheim v Dynamo Kiev
19:45 Olympiakos v Sporting Braga
19:45 Maccabi Tel Aviv v Midtjylland
19:45 Real Sociedad v Anderlecht
19:45 Karabağ v Malmö FF
19:45 Rigas Skola v Galatasaray
19:45 Slavia Prag v Ajax
19:45 Ferencvaros v Tottenham
19:45 Lazio v Nice
22:00 Rangers v Lyon
22:00 Viktoria Plzen v Ludogorets Razgrad
22:00 Elfsborg v Roma
22:00 Porto v Manchester United
22:00 Athletic Bilbao v AZ Alkmaar
22:00 PAOK v FCSB
22:00 Beşiktaş v Eintracht Frankfurt
22:00 Union Saint-Gilloise v Bodo/Glimt
22:00 Twente v Fenerbahçe