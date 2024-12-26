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Bugün maç var mı, kimin maçı var? İngiltere Premier Lig’de 18. hafta heyecanı! İşte günün programı - 26 Aralık Perşembe

Bugün maç var mı, kimin maçı var? İngiltere Premier Lig’de 18. hafta heyecanı! İşte günün programı - 26 Aralık Perşembe

10:0826/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Premier Lig’de 18. hafta maçları başlıyor
Premier Lig’de 18. hafta maçları başlıyor

‘’Bugün maç var mı, kimin maçı var?’’ sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İngiltere Premier Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor. Günün açılış maçında ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Manchester City evinde Everton’ı konuk edecek. Lider Liverpool ise günün kapanışında evinde Leicester City’i ağırlayacak. İşte Premier Lig 26 Aralık Perşembe günün maç programı…

Premier Lig’de 18. hafta maçları başlıyor. Bugün toplamda 8 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 26 Aralık Perşembe günün maç programı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

26 ARALIK PERŞEMBE

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Manchester City v Everton

18:00 Chelsea v Fulham

18:00 Newcastle United v Aston Villa

18:00 Bournemouth v Crystal Palace

18:00 Southampton v West Ham United

18:00 Nottingham Forest v Tottenham

20:30 Wolverhampton v Manchester United

23:00 Liverpool v Leicester City

PUAN DURUMU

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

18:00 Preston North End v Hull City

18:00 Bristol City v Luton Town

18:00 Blackburn Rovers v Sunderland

18:00 Middlesbrough v Sheffield Wednesday

18:00 Sheffield United v Burnley

18:00 Watford v Portsmouth

18:00 Oxford United v Cardiff City

18:00 Coventry v Plymouth Argyle

18:00 Swansea City v Queens Park Rangers

18:00 Norwich City v Millwall

20:30 Derby County v West Bromwich

23:00 Stoke City v Leeds United

PUAN DURUMU



#İngiltere Premier Lig
#Manchester City
#Liverpool

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