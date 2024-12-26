Bugün maç var mı, kimin maçı var? İngiltere Premier Lig’de 18. hafta heyecanı! İşte günün programı - 26 Aralık Perşembe

‘’Bugün maç var mı, kimin maçı var?’’ sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İngiltere Premier Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor. Günün açılış maçında ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Manchester City evinde Everton’ı konuk edecek. Lider Liverpool ise günün kapanışında evinde Leicester City’i ağırlayacak. İşte Premier Lig 26 Aralık Perşembe günün maç programı…
Premier Lig’de 18. hafta maçları başlıyor. Bugün toplamda 8 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 26 Aralık Perşembe günün maç programı.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
26 ARALIK PERŞEMBE
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Manchester City v Everton
18:00 Chelsea v Fulham
18:00 Newcastle United v Aston Villa
18:00 Bournemouth v Crystal Palace
18:00 Southampton v West Ham United
18:00 Nottingham Forest v Tottenham
20:30 Wolverhampton v Manchester United
23:00 Liverpool v Leicester City