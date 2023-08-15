Caicedo rekor ücretle Chelsea'de

Moises Caicedo
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton forması giyen defansif orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Maviler bu futbolcu için Brighton'a İngiltere rekoru olan 115 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.
Bir İngiliz kulübünün yaptığı en pahalı transfer 106 milyon sterlin (yaklaşık 121 milyon euro) karşılığında Benfica'dan yine Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'di.
Yeni sezona Mauricio Pochettino önderliğinde giren Londra ekibi, Caicedo'nun transferde ilk tercihiydi.
Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 maçta görev yapan Caicedo 1 gol atıp 1 de asist yaptı.