Caicedo rekor ücretle Chelsea'de

Maviler bu futbolcu için Brighton'a İngiltere rekoru olan 115 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.

Bir İngiliz kulübünün yaptığı en pahalı transfer 106 milyon sterlin (yaklaşık 121 milyon euro) karşılığında Benfica'dan yine Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'di.