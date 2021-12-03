Can Bozdoğan'ın Kasımpaşa'ya attığı gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, siyah beyazlıları Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçirdi.
12. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Can Bozdoğan, takım arkadaşıyla ikiye bir yapmak istedi. Rakipten seken topu takip eden orta saha oyuncusu ceza sahası dışından uzak köşeye müthiş bir şut çıkardı ve takımı adına harika bir gole imza attı.
Can Bozdoğan attığı şık golden sonra geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok'un formasını kameralara gösterdi.
👏🏼 Geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde sakatlanan Mert Günok, takım arkadaşları tarafından unutulmuyor! #KSPvBJK #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/x7sxdQBlCB
👏🏼 Geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde sakatlanan Mert Günok, takım arkadaşları tarafından unutulmuyor! #KSPvBJK #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/x7sxdQBlCB— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 3, 2021
Can Bozdoğan'ın attığı gol sonrasında sosyal medyada verilen tepkiler şöyle;
Mükemmel bir gol Can Bozdoğan...
Neden oynaması gerektiğinin de ispatı oldu.
Mükemmel bir gol Can Bozdoğan...
Müthiş gol👏🏻👏🏻👏🏻
Müthiş gol👏🏻👏🏻👏🏻— Ali Cansun Begeçarslan (@cansunali29) December 3, 2021
Can bozdoğan mükemmel gol 👏🏻👍🔥🎩
Can bozdoğan mükemmel gol 👏🏻👍🔥🎩— Sedat Yeşilkaya (@sedatyesilkaya1) December 3, 2021
Can Bozdoğan!
Sezonun en güzel gollerinden birini attı…
Can Bozdoğan!
Şu çocuğu oynatmak için bu kadar beklemeye ne gerek vardı! Muhteşem gol, muhteşem.
Şu çocuğu oynatmak için bu kadar beklemeye ne gerek vardı! Muhteşem gol, muhteşem.— Gökhan Dinç (@gkhndinc) December 3, 2021
Can Bozdoğan yılın golünü attı. Yer yüzünde bu şutu çıkaracak bir kaleci daha dünyaya gelmedi. 🔥
Can Bozdoğan yılın golünü attı. Yer yüzünde bu şutu çıkaracak bir kaleci daha dünyaya gelmedi. 🔥— Atakan Kurt (@atakankurt2) December 3, 2021