Spor Can Bozdoğanın Kasımpaşaya attığı gol sosyal medyayı salladı
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Can Bozdoğan'ın Kasımpaşa'ya attığı gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa deplasmanında sahaya 11'de çıkan Can Bozdağan dikkat çekici bir gole imza attı. Genç oyuncunun attığı gol sosyal medyada gündem haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Bozdoğanın Kasımpaşaya attığı gol sosyal medyayı salladı
Can Bozdoğan sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak transfer edilmişti.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, siyah beyazlıları Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Can Bozdoğan, takım arkadaşıyla ikiye bir yapmak istedi. Rakipten seken topu takip eden orta saha oyuncusu ceza sahası dışından uzak köşeye müthiş bir şut çıkardı ve takımı adına harika bir gole imza attı.

Can Bozdoğan attığı şık golden sonra geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok'un formasını kameralara gösterdi.

Can Bozdoğan'ın attığı gol sonrasında sosyal medyada verilen tepkiler şöyle;
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