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Spor

Caner Erkin taç çizgisinden attı

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Giresunspor'u 3 golle geçti. Eflatun-sarılı takımın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in attığı gol maça damga vurdu.

10:11 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt katkı sağladı.

Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt katkı sağladı.

Eyüpspor, 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.


Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Regattin, 67. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Ribeiro kaydetti. Giresunspor'un mücadeledeki tek golü 62. dakikada Şahin Dik'ten geldi.




Caner Erkin küllerinden doğdu

Caner Erkin'in Eyüpspor'daki performansı dikkati çekiyor.


Sezon başında eflatun-sarılı takıma transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 3 gol atıp 2 asist kaydetti.


Caner Erkin, Giresunspor maçında jeneriklik bir gole imza attı. Sol kanattan taç çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen tecrübeli sol bek, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.


İşte Caner Erkin'in maça damga vuran o golü:







#Eyüpspor
#Caner Erkin
#Giresunspor
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