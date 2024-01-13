Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçını da kazanmış oldu. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.