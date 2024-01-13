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Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü dakika 54' Attila Mocsi attı. Yeşil-mavililer puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

21:15 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:15 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rizespor tek golle üç puanı aldı.
Rizespor tek golle üç puanı aldı.

Süper Lig 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.


Rizespor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Attila Mocsi attı.


Bu galibiyetle birlikte Karadeniz ekibi puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Adana Demirspor ise 29 puanla 6. sırada kaldı.


ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.


25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.


32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.


37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.


54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.


81. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Shelvey'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Magomedaliev soluna yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.


Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için




#Çaykur Rizespor
#Adana Demirspor
#Süper Lig
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