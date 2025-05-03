Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti ve düşme hattından uzaklaştı. Üç puanı getiren golleri 77. dakikada Ali Sowe ile 90+4. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Rizespor-Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Yeşil-mavililere galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Ali Sowe ile 90+4. dakikada Ibrahim Olawoyin attı.
Rizespor, ligdeki son beş maçında 2. kez galip gelmiş oldu. Gaziantep FK ise üst üste 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle birlikte Çaykur Rizespor, puanını 40'a yükseltti ve 14. basamakta yer aldı. Gaziantep FK ise 42 puanla 12. basamakta konumlandı.
Karadeniz temsilcisi bir sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor'u ağırlayacak.