Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Rizespor, ligdeki son beş maçında 2. kez galip gelmiş oldu. Gaziantep FK ise üst üste 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.