Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 4.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maç özeti
14. dakikada Benhur Keser’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Zeqiri’nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada Zeqiri’nin ara pasında kaleci Dituro ile karşı karşıya kalan Benhur Keser’un şutu kaleyi bulmadı.
21. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha’nın ortasında ceza sahası içinde Olawoyin’in kafa vuruşunda top dışarı gitti.
45. dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Mithat Pala’nın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Dal Varesanovic topu ağlara gönderdi. 1-0