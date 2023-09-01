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ÖZET | Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: 1-0

Süper Lig'in 4.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:59 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 4.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maç özeti

14. dakikada Benhur Keser’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Zeqiri’nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Zeqiri’nin ara pasında kaleci Dituro ile karşı karşıya kalan Benhur Keser’un şutu kaleyi bulmadı.

21. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha’nın ortasında ceza sahası içinde Olawoyin’in kafa vuruşunda top dışarı gitti.

45. dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Mithat Pala’nın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Dal Varesanovic topu ağlara gönderdi. 1-0



#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Fatih Karagümrük
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