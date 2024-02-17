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Spor

Fenerbahçe Rizespor deplasmanına 3 eksikle gidiyor: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ev sahibi Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Janne-Pekka Laine, kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred ve King'in yanı sıra Bright Osayi-Samuel'in de Rize deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Becao, teknik ekibin kararına göre kadroda yer alacak. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

14:39 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı. Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR

23 Gökhan Akkan

4 Attila Mocsi

5 Casper Hojer

37 Muhammet Taha Şahin

53 Emirhan Topçu

6 Jonjo Shelvey

8 Dal Varesanovic

28 Babajide Akintola

9 Adolfo Gaich

10 Ibrahim Olawoyin

77 Altin Zeqiri

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

2 Çağlar Söyüncü

6 Alexander Djiku

16 Mert Müldür

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

33 Rade Krunic

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred ve King'in yanı sıra Bright Osayi-Samuel'in de Rize deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Becao, teknik ekibin kararına göre kadroda yer alacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Fenerbahçe
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