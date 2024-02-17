Fenerbahçe, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı. Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.