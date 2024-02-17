Fenerbahçe, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı. Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ÇAYKUR RİZESPOR
23 Gökhan Akkan
4 Attila Mocsi
5 Casper Hojer
37 Muhammet Taha Şahin
53 Emirhan Topçu
6 Jonjo Shelvey
8 Dal Varesanovic
28 Babajide Akintola
9 Adolfo Gaich
10 Ibrahim Olawoyin
77 Altin Zeqiri
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
2 Çağlar Söyüncü
6 Alexander Djiku
16 Mert Müldür
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
33 Rade Krunic
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
20 Cengiz Ünder
FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred ve King'in yanı sıra Bright Osayi-Samuel'in de Rize deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Becao, teknik ekibin kararına göre kadroda yer alacak.