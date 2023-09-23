Çaykur Rizespor-Sivasspor
Süper Lig'in 6.haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor-Sivasspor maç özeti
7. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla ilerleyen Burak Kapacak’ın sağ çaprazdan verdiği pas ile topla buluşan Samu Saiz’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dal Varesanovic’in ceza sahası dışından vuruşu ile top az farkla auta çıktı.
29. dakikada Emirhan Topçu’nun müdahalesi sonucu Sivassporlu oyuncunun yerde kalmasıyla hakem Burak Pakkan serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Emrah Başsan’ın şutu az farkla auta çıktı.
35. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında top ile beraber ceza sahası içine kadar giren Olawoyin’in pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic’in topu filelerle buluştu. 1-1
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rei Manaj’ın şutu ile top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada topla buluşan Dal Varesanovic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.