Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Celtic sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien’in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada Jonathan Ikone ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor’ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah’ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 73. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Lille grubu 2. sırada tamamladı

Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

👀 How Group H finished...#UEL pic.twitter.com/iYRgKeho6o — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020

Yusuf asist yaptı, Burak yedek bekledi

Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone’nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.

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Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü attı: Kaleci topu göremedi Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü AEK'ya attı. Ünder'in golüyle İngiliz temsilcisi, AEK karşısında 1-0 öne geçti.Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında Roma ve Leicester formalarıyla ilk 11'de çıktığı son 10 maçta 6 gole direkt etki etti. (4 gol, 2 asist)İşte Cengiz Ünder'in attığı gol;Cengiz Ünder’den mükemmel bir bitiricilik! pic.twitter.com/7jToYmiXID— EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) December 10, 2020