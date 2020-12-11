UEFA AVRUPA LİGİ

Celtic Lille maç özeti: Yusuf Yazıcı'nın asistini izle

Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille’i 3-2 mağlup etti. Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 90 dakikada sahada kalırken 1 de asist yaptı. Celtic-Lille maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.

Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.

Fotoğraf: RUSSELL CHEYNE / Reuters

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Celtic sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien’in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada Jonathan Ikone ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor’ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah’ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 73. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Lille grubu 2. sırada tamamladı

Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Yusuf asist yaptı, Burak yedek bekledi

Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone’nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.

Celtic-Lile maç özeti için tıklayın

Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü attı: Kaleci topu göremedi
Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü attı: Kaleci topu göremedi

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü AEK'ya attı. Ünder'in golüyle İngiliz temsilcisi, AEK karşısında 1-0 öne geçti.Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında Roma ve Leicester formalarıyla ilk 11'de çıktığı son 10 maçta 6 gole direkt etki etti. (4 gol, 2 asist)İşte Cengiz Ünder'in attığı gol;Cengiz Ünder’den mükemmel bir bitiricilik! pic.twitter.com/7jToYmiXID&mdash; EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) December 10, 2020

Lille'in Türk yıldızları yine iş başında: Asist Burak'tan gol Yusuf'tan
Lille'in Türk yıldızları yine iş başında: Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

Lille'in Monaco ile oynadığı Ligue 1 maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz iş birliği damga vurdu. Lille'in 1-0 önde olduğu sırada hızlı bir atağa imza atan milli futbolcularımız takımlarının farkı açmasını sağladı.Burak Yılmaz, savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında Yusuf Yazıcı'ya eliyle 'sola açıl' işareti yaptı. Bu esnada sola doğru koşu gösteren Yusuf, Burak'tan aldığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.İşte Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı iş birliği;65&#39; #Lille 2-0 #Monaco⚽ Yusuf YazıcıFollow @goal433 for all goals.#Ligue1 pic.twitter.com/cxZxWIeRdY&mdash; Follow @goal433 (@goal4335) December 6, 2020 Lille'in golden sonra yaptığı paylaşım;Lille&#39;den gol yorumu: Türk malı kontra atak 🇹🇷 https://t.co/he5bXMahMI&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2020

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