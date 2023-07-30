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Spor

Cengiz Ünder'de ödeme sıkıntısı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibiyle bir türlü ödeme noktasında anlaşamaya varılamadı.

11:27 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Marsilya arasında görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe ile Marsilya arasında görüşmeler devam ediyor.

Sarı-lacivertliler milli oyuncuyla anlaşmaya varırken, kulübü Marsilya ile de bonservis bedeli konusunda anlaştı. Ancak Fenerbahçe, ödeme planı ve bonuslar konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürüyor.


Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini taksitler halinde ödemek istiyor, Marsilya ise bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin olarak istiyor.


Fenerbahçe ile Marsilya arasında ödeme planı konusunda yaşanan sorunun çözülmesi için görüşmeler sürüyor.


Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak milli futbolcuya senelik 2.1 milyon Euro ücret ödeyecek.




#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Marsilya
#Transfer
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