Spor Valenciaya Mehmet Topaldan sonra ikinci Türk
TRANSFER

Valencia'ya Mehmet Topal'dan sonra ikinci Türk

İspanya'nın önemli kulüplerinden Valencia, Lyon forması giyen defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna katıyor.

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Haber Merkezi DHA
Cenk Özkacar kimdir ve hangi takımda oynuyor?
Mehmet Topal, Valencia formasıyla 59 maça çıkmış ve 3 gol 2 asist kaydetmişti.

Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon’un oyuncusu olan 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, Valencia ile anlaştı.

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan milli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Cenk böylece Mehmet Topal'dan sonra Valencia forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak.

A Milli Takım'a kadar yükseldi

2020 yılında Altay'dan Lyon'a transfer olan ve geçtiğimiz sezonu da Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkacar, geride kalan sezonda sergilediği performansla milli takımın aday kadrosuna da seçilmiş ve Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında ilk kez A Milli formayı terletmişti.


Cenk Özkacar, Lıoyn formasıyla sadece 1 maça çıktı.
Cenk Özkacar, Lıoyn formasıyla sadece 1 maça çıktı.


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