Cenk Tosun Ronaldo ile yarışıyor
MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun Ronaldo ile yarışıyor

Moldova ağlarına iki gol birden atan milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA'nın 'en iyi performans' anketinde yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun'un Moldova maçındaki gol sevinci

Cenk Tosun'un Moldova maçındaki gol sevinci

Fotoğraf: GLEB GARANICH

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.

  • Milli futbolcumuz Cenk Tosun, sonuçları yarın belli olacak anketi önde götürüyor.

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