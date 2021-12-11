Müthiş maç Chelsea'nin (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea sahasında Leeds United'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı.

Chelsea'nin gollerini 42. dakikada Mason Mount ile ikisi de penaltıdan olmak üzere 58 ve 90+4. dakikalarda Jorginho attı. Leeds United'ın golleri, 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 36'ya yükseltti. Leeds ise 16 puanda kaldı. Chelsea-Leeds United maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Chelsea-Leeds United maç özeti izle

Chelsea-Leeds United maçının özetini izlemek için tıklayınız