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Chelsea Lig Kupası'nda Liverpool'u eledi

İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Chelsea, geriye düştüğü maçta Liverpool'u 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Haber Merkezi AA
Chelsea, geriye düştüğü maçta Liverpool'u 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Chelsea, geriye düştüğü maçta Liverpool'u 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Fotoğraf: ANDREW YATES

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, Anfield Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada Daniel Sturridge'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Arsenal ve Tottenham üst turda

Öne çıkan diğer kupa karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Brentford'u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Tottenham ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Watford'u penaltılarla 4-2 yenerek eledi. Tottenham'ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada Erik Lamela atarken, Watford ise 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue ile ağları sarstı.

Watford'da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma 4-0 kazandı
Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma 4-0 kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. hafta maçında Roma, sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı.Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in henüz 2. dakikada bulduğu şık golle 1-0 öne geçti.Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki Twitter hesabından bu golü, "Gol! Cengiz anında takımı çıkmazdan kurtarıyor! İşte ihtiyacımız olan başlangıç bu. Cengiz Ünder'den çok güzel bir gol." ifadeleriyle duyurdu.Daha sonra Roma, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ardından 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Stephan El Shaarawy'nin attığı golle skoru 3-0 yapan Roma, maçın ilk yarısını önde tamamladı.İkinci yarıda Aleksandar Kolarov'un attığı golle skoru 4-0’a getiren Roma, maçı bu şekilde bitirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, müsabaka boyunca sahada kaldı.Bu sonuçla Roma, 8 puanla 10. sıraya yükselirken, Frosinone 1 puanla 19. sırada kaldı.Video: Cengiz Ünder'den Messi'yi kıskandıracak gol

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