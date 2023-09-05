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Spor

Cherif Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek

Adana Demirspor'un Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Süper Lig'i ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu.

10:21 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cherif Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla toplam 20 maça çıktı ve 13 gol attı.

Cherif Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla toplam 20 maça çıktı ve 13 gol attı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Leipzig, ve Young Boys ile tur mücadelesi verecek olan Kızılyıldız, yeni golcüsünü Süper Lig'den aldı. Sırp ekibi, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye'yi renklerine bağladığı duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.


Kızılyıldız'ın Ndiaye'nin bonservisi için Adana Demirspor'a 1.4 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.


Cherif Ndaiye, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atarken 3 asist kaydetti.






#Adana Demirspor
#Kızılyıldız
#Cherif Ndiaye
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