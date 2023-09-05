Cherif Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Leipzig, ve Young Boys ile tur mücadelesi verecek olan Kızılyıldız, yeni golcüsünü Süper Lig'den aldı. Sırp ekibi, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye'yi renklerine bağladığı duyurdu.