Chiesa Liverpool'a Zaniolo Juve'ye

Torino ekibinin, 25 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa'ya İngiltere Premier ekiplerinden Liverpool kancayı taktı. Liverpool'un 45 milyon euroluk teklifine karşılık Juventus 60 milyon euro isterken, pazarlıklar sürüyor. Chiesa ile uzun zamandır sözleşme yenilemek için görüşen İtalyan ekibi, 5 milyon euroluk maaşı kabul etmeyen ve 8 milyon euro isteyen 25 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor.