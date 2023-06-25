Chiesa Liverpool'a Zaniolo Juve'ye

Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro.
Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Bu takımların başında Juventus geliyor.
Torino ekibinin, 25 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa'ya İngiltere Premier ekiplerinden Liverpool kancayı taktı. Liverpool'un 45 milyon euroluk teklifine karşılık Juventus 60 milyon euro isterken, pazarlıklar sürüyor. Chiesa ile uzun zamandır sözleşme yenilemek için görüşen İtalyan ekibi, 5 milyon euroluk maaşı kabul etmeyen ve 8 milyon euro isteyen 25 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor.
İtalyanlar, Chiesa'nın ayrılması halinde oluşacak boşluğu ise Zaniolo ile doldurmayı planlıyor. Genç yıldız, İtalyan ekibinin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olan Zaniolo ise gelecek sezon sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. Ancak genç oyuncu gelecek olan tekliflere kapısını kapatmadı. Zaniolo, Juventus'tan bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor. Galatasaraylı oyuncunun 35 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.