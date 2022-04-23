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Spor City liderliğini sürdürdü
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City liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Watford'u 5-1 yenerek ikinci sıradaki Liverpool'un maç fazlasıyla 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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Haber Merkezi AA
City liderliğini sürdürdü
Manchester City-Watford

Ligin 34. haftasında Watford'u ağırlayan Manchester City, Gabriel Jesus'un 4, 23, penaltıdan 49 ve 53, Rodri'nin 34. dakikada attığı gollerle galip geldi. Konuk takımın tek golünü, 28. dakikada Hassane Kamara kaydetti.

Maç fazlasıyla 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un 4 puan önünde zirvede yer aldı. Düşme hattındaki Watford, 22 puanda kaldı.

Günün aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Norwich City'yi 3-0 yendi, Leicester City ile Aston Villa ise 0-0 berabere kaldı.
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