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Andreas Cornelius Kopenhag'a transfer oluyor: Anlaşma sağlandı

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Danimarkalı golcü oyuncusu Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a transfer oluyor. Danimarka ekibi, Cornelius ile anlaşma sağlarken; Trabzonspor ile de görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Peki Andreas Cornelius kaç milyon euroya Kopenhag'a transfer olacak? Cornelius'un bonservis bedeli belli oldu mu? Trabzonspor Cornelius'un satışından ne kadar para kazanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cornelius Kopenhaga transfer oldu mu? Trabzonspor ne kadar bonservis ücreti kazanacak?
Andreas Cornelius, eski takımı Kopenhag'a transfer oluyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius, eski kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor.

Andreas Cornelius'un bonservis bedeli belli oldu

BT Sport'un haberine göre Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag, 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Andreas Cornelius'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Danimarka temsilcisinin, Trabzonspor ile de son görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Kopenhag altyapısında yetişmişti

Kopenhag altyapısından yetişen Andreas Cornelius, 2013 yılında 8.7 milyon euro karşılığında Cardiff'e transfer olmuştu. Danimarkalı oyuncu daha sonra yeniden 3.5 milyon euro karşılığında Kopenhag'a geri dönmüştü. 2017 yılında 6 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olan Andreas Cornelius, toplamda 176 maçta Kopenhag forması giydi. 29 taşındaki oyuncu bu süreçte 61 gol ve 18 asistle oynadı.

Andreas Cornelius Kopenhag forması giyerken
Andreas Cornelius Kopenhag forması giyerken

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenmişti

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Bu turda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşen bordo mavili takım, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci maçta 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etmişti.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro

  • Trabzonspor'un 10 Ağustos 2021 tarihinde Parma'dan 5.12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Andreas Cornelius, toplamda 49 maçta bordo-mavili formayı giydi. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda, 20 gol ve 6 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Andreas Cornelius'un Trasfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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