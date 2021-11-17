Cyle Larin Kanada'yı sırtladı, Atiba tarihe geçti

Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.