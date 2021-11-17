Spor Cyle Larin Kanadayı sırtladı, Atiba tarihe geçti
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Cyle Larin Kanada'yı sırtladı, Atiba tarihe geçti

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ülkesi Kanada'nın Meksika'yı 2-1 mağlup etti karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmada görev yapan Atiba Hutchinson da 90 maç ile Kanada tarihinde milli takımda en çok forma giyen oyuncu oldu.

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Haber Merkezi DHA
Cyle Larin Kanadayı sırtladı, Atiba tarihe geçti: Larinin gollerini izle
Cyle Larin'in gol sevinci

FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri, 8'inci maçında Kanada sahasında Meksika'yı konuk etti. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Kanada, ABD'nin Jamaika deplasmanında puan kaybetmesiyle liderliğe yükselirken, grupta 8'inci maçında da yenilgi görmedi.

Cyle Larin 2 gol attı

Karşılaşmada Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52'nci dakikalarda Beşiktaşlı Cyle Larin kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Larin, attığı 2 golle yıldızlaşırken 73'üncü dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı. Öte yandan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ve Atakaş Hataysporlu Sam Adekugbe de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

  • Atiba tarihe geçti
  • Karşılaşmada görev alan Atiba Hutchinson, 90 kez Kanada Milli Takımı'nda yer alarak tarihe geçti. Daha önce 89 kez milli formayı terleten tecrübeli futbolcu, Julian de Guzman ile birlikte en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyordu. Meksika karşısında maça 11'de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan 38 yaşındaki orta saha, 89 kez milli formayı giyen Julian de Guzman'ı geride bırakarak en çok forma giyen futbolcu oldu.

Larin'in ilk golü:

Larin'in ikinci golü:

Atiba Hutchinson, 90 kez Kanada Milli Takımı'nda yer alarak tarihe geçti.
Atiba Hutchinson, 90 kez Kanada Milli Takımı'nda yer alarak tarihe geçti.
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