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David De Gea Serie A'ya damga vurdu: 9 yıl sonra ilki başardı

David De Gea Serie A'ya damga vurdu: 9 yıl sonra ilki başardı

14:497/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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David De Gea
David De Gea

Fiorentina forması giyen David De Gea, Milan karşısında yaptığı iki penaltı kurtarışıyla maça damgasını vurdu. İspanyol eldiven, İtalya Serie A'da 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

İtalya Serie A 7. hafta karşılaşmasında Fiorentina sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etti.


Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Adli ve 73. dakikada Gudmundsson attı. Milan'ın tek golünü 60. dakikada Pulisic kaydetti.


Mor menekşelerin file bekçisi David De Gea yaptığı iki penaltı kurtarışıyla 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

İspanyol eldiven, penaltı vuruşunda 45+1. dakikada T. Hernandez ve 56. dakikada T. Abraham'a gol izni vermedi.

2016 yılında bir maçta iki penaltı kurtaran eski Lazio kalecisi Federico Marchetti'nin ardından Serie A'da bunu başaran ilk oyuncu oldu.


De Gea'nın penaltı kurtarışları:







#David De Gea
#Fiorentina
#Milan

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