Davinson Sanchez'den Real Madrid açıklaması: İlgi olması...

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.





"Real Madrid ve Napoli haberleri için ne diyeceksin?" şeklinde soru yöneltilen Sanchez, şunları söyledi:





"Bunlar spekülasyonlar. Hep çok konuşulur. Galatasaray'a odaklandım. Yazın da bu tip haberler vardı. İlgi olması güzel bir şey, bu iyi çalıştığımızı gösterir. Ligde iyiyiz, Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. İlgi olması, olmaması daha sonra geldiği zaman düşünülecek şeylerdir. Aklımla ve ruhumla şu an Galatasaray'dayım."

















Kolombiyalı futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





"Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."





"Tottenham iyi bir takım, iyi çalışıyorlar ve genç yetenekli isimleri var. Herkesi ciddiyet için uyarabilirim, disiplinli bir şekilde oynamalıyız. 4'lü oynamak, 3'lü oynamak... Bunlara adapte olmamız lazım. Takım arkadaşlarımız ne istiyor, takıma ne lazım? Bunları görmemiz gerek. Kendimizi geliştirmeli ve kendimizi göstermeliyiz. Kim daha iyi oynayacak diye mücadele etmiş oluyoruz."





"Galatasaray her sene gelişiyor. Bu tip turnuvalar için çalışıyoruz. Biz de favorilerden birisiyiz. Biz de kazanmak istiyoruz. Avrupa'da nasıl boy ölçüştüğümüz çok önemli. Türk futbolunu izlediğinde insanlar ne görüyor, buna bakmak lazım. Takım olarak burada iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum."











