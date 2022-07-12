Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte kadroyu yeniden inşa etmeyi amaçlayan Erik ten Hag, Tyrell Malacia hamlesinden sonra Barcelona'nın bırakmaya pek sıcak bakmadığı De Jong'u istiyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesine göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Hollandalı hocanın, öncelikli hedeflerinden birinin vatandaşı aynı zamanda Ajax'ı çalıştırdığı dönem öğrencisi olan Frenkie De Jong olduğu yazıldı.

Barcelona'nın 2019'da Ajax'tan 86 milyon Euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki orta saha ise, Manchester United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyecek olmasından ötürü, her ne kadar ten Hag onu ikna etmeye çalışsa da Nou Camp'ta kalmaya yakın olduğu söyleniyor.

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Frenkie De Jong, geçen sezon çıktığı 45 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

🔴 Frenkie de Jong sigue siendo el gran objetivo de Ten Hag, que "más que nuevos jugadores" quiere "los idóneos"https://t.co/u1Q6k3EPzo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 12, 2022