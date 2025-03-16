Dele Alli iki yıl sonra futbola dönmüştü! Mutluluğu uzun sürmedi

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, iki yıl aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. Como forması giyen İngiliz oyuncu, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.