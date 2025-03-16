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Dele Alli iki yıl sonra futbola dönmüştü! Mutluluğu uzun sürmedi

Dele Alli iki yıl sonra futbola dönmüştü! Mutluluğu uzun sürmedi

12:2416/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Dele Alli Beşiktaş forması da terletmişti.
Dele Alli Beşiktaş forması da terletmişti.

2022-23 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen İngiliz oyuncu Dele Alli, iki yıldır kulüpsüzdü. İtalya Serie A ekibi Como ile bir süre antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki oyuncu, iki yıllık aranın ardından sahalara döndü ancak bu dönüş uzun sürmedi. İşte detaylar...

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, iki yıl aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. Como forması giyen İngiliz oyuncu, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.


Karşılaşmayı ev sahibi Milan, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.



#Dele Alli
#Beşiktaş
#Como

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