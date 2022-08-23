Spor Dele Alliden sonra 3 transfer daha geliyor
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Dele Alli'den sonra 3 transfer daha geliyor

Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a yükseltecek.

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Haber Merkezi DHA
Dele Alliden sonra 3 transfer daha geliyor
Premier Lig'de 194 maça çıkan Dele Alli, 51 gol atıp 37 de asist kaydetti.

Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'la genç orta saha Kerem Atakan Kesgin için anlaşmalar tamamlanmış ve oyuncu ile resmi imza aşamasına gelinmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçen Kerem'in gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kerem Atakan, Sivasspor formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol 3 asist kaydetti.
Kerem Atakan, Sivasspor formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol 3 asist kaydetti.

Dele Alli eli kulağında

Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de resmiyet kazanması an meselesi olarak görülüyor.

Hein ile anlaşma tamam

Siyah beyazlılar stoper için de İsveç ligi takımlarından Djurgardens’de forma giyen Isak Hien ile de anlaştı.

Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda.
Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda.

Kanata Dembele

Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Dembele'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.
Dembele'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

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