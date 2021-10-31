Deportivo maçında rahatsızlanan Agüero hastaneye kaldırıldı

İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

Hastaneye kaldırıldı

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Göğsünde bir ağrı hisseden Kun Agüero, kardiyolojik testler için hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

La Liga'da Barcelona ile Alaves birer puana razı oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.

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Nefes darlığı yaşayan Aguero hastaneye kaldırıldı.

Galibiyet hasreti 3 maç

Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

🚨Barcelona - Alaves maçının ilk yarısında "solunum güçlüğü" çekmesinin ardından oyundan çıkan Sergio Agüero, Nou Camp'tan ambulansla ayrıldı.



📢Barcelona: "Agüero, göğsünde ağrı hissettiğini belirtti ve kardiyolojik testler için hastaneye kaldırıldı."pic.twitter.com/YwmoI9iBpm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2021



